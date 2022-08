Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht - Auto kommt von Fahrbahn ab

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagabend einen Unfall auf der Radolfzeller Straße gebaut und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte war gegen 23 Uhr auf der Radolfzeller Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Kindlebildstraße kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte ein vor dem Anwesen Radolfzeller Straße 32 geparktes Auto. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. An der Unfallstelle konnte ein Stück einer Rückleuchte gesichert werden, das vom Verursacherfahrzeug stammen dürfte. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

