POL-BOR: Borken - Diebstahl aus Verkaufsstand

Bocholt (ots) - Ein Portemonnaie samt Bargeld und Papieren haben Unbekannte am Dienstag in Bocholt aus einem Rucksack gestohlen. Der Geschädigte hatte sich in den Shopping-Arkaden am Berliner Platz in einem gastronomischen Betrieb aufgehalten; Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) ...

