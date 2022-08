Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter PKW-Diebstahl

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr, versucht ein Auto aus einer Tiefgarage am Ebertplatz zu stehlen. Die Unbekannten brachen den auf einem Tiefgaragenplatz abgestellten braunen BMW X auf und versuchten die Zündung kurzzuschließen, was jedoch misslang. Anschließend durchsuchten die Unbekannten den Wagen, entwendeten jedoch nichts. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch unbekannt. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges in der Tiefgarage am Ebertplatz 8 beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell