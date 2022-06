POL-OH: Fenster von Kindergarten beschädigt

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Fenster von Kindergarten beschädigt

Schotten. Eine Fensterscheibe eines Kindergartens in der Parkstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (22.06.). Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

