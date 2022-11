Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Streit um Wechselgeld - Herforder verletzt Taxifahrer

Herford (ots)

(jd) Ein 52-jähriger Taxifahrer aus Bielefeld fuhr am Sonntag (13.11.) gegen 20.10 Uhr vier Personen von Bielefeld nach Herford. Der Mann setzte seine Fahrgäste der Reihe nach an den jeweiligen Wunschorten ab. An der letzten gewünschten Adresse in der Brunnenstraße angekommen, sollte der verbliebene Fahrgast den Fahrpreis bezahlen. Dieses tat der bis dahin unbekannte Mann dann auch. Der Taxifahrer händigte daraufhin die passende Summe Wechselgeld aus. Dennoch kam es zwischen den beiden Männern zu einem Streit um das Wechselgeld, in Folge dessen der Unbekannte immer aggressiver wurde. Plötzlich und unvermittelt trat er dann auf den Taxifahrer ein, der dadurch verletzt wurde. Der 52-Jährige fuhr davon und wählte den Notruf. Die hinzugekommenen Polizeibeamten ermittelten den Tatverdächtigen, einen 51-jährigen Herforder auf den die Beschreibung des Taxifahrers zutrifft, an seiner Meldeadresse. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

