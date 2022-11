Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannte werfen Flasche von Fußgängerbrücke

Vlotho (ots)

(jd) Eine 22-jährige Lemgoerin fuhr am vergangenen Dienstag (8.11.) gegen 18.50 Uhr mit ihrem Seat auf der Mindener Straße. Als sie unter einer die Fahrbahn überquerenden Fußgängerbrücke hindurch fuhr, prallte plötzlich ein Gegenstand auf ihren Pkw. Die Windschutzscheibe war danach Großteiles mit einer schäumenden Flüssigkeit bedeckt. An ihrem Auto stellte die Frau daraufhin im Bereich der Motorhaube und des Fahrzeugdachs diverse Dellen und Kratzer fest. Mutmaßlich warfen der oder die Unbekannten eine mit einer Flüssigkeit gefüllte Flasche auf das Auto. Aufgrund der Dunkelheit konnte sie auf der Brücke keine Personen mehr wahrnehmen. Der Schaden an dem Seat liegt bei rund 2000 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem oder den Unbekannten machen können werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

