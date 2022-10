Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bahnreisender bedroht Zugbegleiterin

Konstanz (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (21. Oktober 2022) hat ein Bahnreisender aus Ärger über seine Fahrpreisnacherhebung eine Zugbegleiterin der SBB bedroht. Der junge Mann war zuvor ohne Zugticket für sein mitgeführtes Fahrrad gereist.

Bei einer Fahrscheinkontrolle in der SBB von Engen in Richtung Konstanz zeigte ein afghanischer Staatsangehöriger sein gültiges Monatsticket, ein Ticket für sein mitgeführtes Fahrrad konnte er allerdings nicht vorweisen. Als ihm die Zugbegleiterin deshalb eine Fahrpreisnacherhebung in Höhe von 60 Euro aushändigte, soll der 18-Jährige verbal aggressiv geworden sein. So habe er die Fahrpreisnacherhebung zu Boden geworfen und deren Zahlung verweigert. Hierzu soll er sich mit geballten Fäusten vor der Zugbegleiterin aufgebaut haben. Ein unbeteiligter Mitreisender half, die Situation im Zug zu entschärfen. Am Haltepunkt Konstanz-Fürstenberg nahm den jungen Mann eine alarmierte Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz in Empfang. Der Reisende blieb auch in Anwesenheit der Beamten aggressiv und uneinsichtig. Das Angebot der Zugbegleiterin, bei einer Entschuldigung von einem Strafantrag abzusehen, lehnte er ab. Nach einer Anzeigenaufnahme setzte er schließlich seine Reise fort.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen Bedrohung, Nötigung und Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell