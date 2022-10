Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Freund zahlt offene Geldstrafe

Konstanz (ots)

Gestern Nachmittag (18. Oktober 2022) ist der Bundespolizeiinspektion Konstanz ein gesuchter Straftäter ins Netz gegangen. Mit Unterstützung seines Freundes konnte der Mann eine drohende Gefängnisstrafe verhindern.

Als Beamte der Bundespolizei einen estnischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Konstanz kontrollierten, stellten sie gleich drei Ausschreibungen fest. Erst seit gut drei Wochen suchte die Staatsanwaltschaft Münster den 30-Jährigen. Hintergrund war ein rechtskräftiges Urteil aus dem Frühjahr wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung. Darüber hinaus lagen gegen ihn in zwei anderen Strafverfahren Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Köln und Paderborn vor.

Ein Freund verhinderte schließlich die drohende Ersatzfreiheitsstrafe durch Zahlung einer Gesamtsumme von 2033,40 Euro und der Gesuchte setzte seine Reise fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell