Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zwei Festnahmen in 15 Minuten

Bietingen / Konstanz (ots)

Fast zeitgleich kam es gestern (5. Oktober 2022) zu zwei Festnahmen durch die Bundespolizeiinspektion Konstanz. Während ein in Bietingen festgestellter Mann seine noch offene Geldstrafe beglich, endete die Reise eines Mannes in Konstanz im Gefängnis.

Bei seiner Ausreise in die Schweiz stellte ein deutsch-schweizerisches Einsatzteam der Gemeinsamen Operativen Dienstgruppe (GOD Bodensee) um 17 Uhr einen türkischen Staatsangehörigen fest, den die Staatsanwaltschaft Traunstein suchte. Ursächlich war ein rechtskräftiges Urteil des Amtsgerichts Laufen wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen aus 2018. Nachdem der 42-Jährige die offene Geldstrafe sowie die Verfahrenskosten in der Summe von 810 Euro zahlte, setzte er seine Reise in die Schweiz fort.

Anders erging es einem nur wenig später festgestellten marokkanischen Staatsangehörigen in Konstanz. Ebenfalls durch eine Streife der GOD Bodensee kontrolliert, kamen hier gleich mehrere Ausschreibungen zum Vorschein. Seit gut zweieinhalb Jahren suchte die Staatsanwaltschaft Essen den 31-Jährigen aufgrund eines rechtskräftigen Amtsgerichtsurteils wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Zudem war der Mann entgegen einer bestehenden Wiedereinreisesperre unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist. Grund für das befristete Einreise- und Aufenthaltsverbot war eine Ausweisungsverfügung der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) Essen. Hinzu kamen zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Kleve und Essen wegen Beleidigung sowie Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Die offene Restfreiheitsstrafe von 68 Tagen trat der mehrfach Gesuchte noch am gleichen Tag an. Aufgrund des bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbots wird er das Bundesgebiet im Anschluss an seine Haftstrafe wieder verlassen müssen. Wegen der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts muss er sich nunmehr einem neuen Strafverfahren stellen.

