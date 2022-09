Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zehn Haftbefehle in rund drei Stunden

Singen / Gottmadingen (ots)

Gestern Nachmittag (8. September 2022) hat die Bundespolizeiinspektion Konstanz insgesamt zehn Haftbefehle vollstreckt.

Los ging es um kurz nach 15 Uhr infolge einer Kontrolle durch die Bundeszollverwaltung in Gottmadingen. Beamte der Bundespolizei übernahmen einen deutschen Staatsangehörigen, der durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt seit wenigen Wochen per Haftbefehl gesucht wurde. Hintergrund war eine Verurteilung durch das Amtsgericht Frankfurt aus April 2020 wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der 30-Jährige beglich die noch offene Geldstrafe nebst Verfahrenskosten in Höhe von knapp 4000 Euro, wendete die drohende Ersatzfreiheitsstrafe ab und setzte seine Reise schließlich fort.

Bereits gegen 16 Uhr ging Beamten des Bundespolizeireviers Singen der nächste gesuchte Mann ins Netz. Ein am Bahnhof in Singen festgestellter ivorischer Staatsangehöriger war durch die Staatsanwaltschaft Aurich seit Februar ausgeschrieben. Grund hierfür war ein vorausgegangenes Urteil des Amtsgerichts Emden aus 2021 wegen Erschleichens von Leistungen. Eigenen Angaben zufolge war der 35-Jährige zuvor mit dem Zug aus der Schweiz eingereist. Aufgrund unzureichender Dokumente für eine rechtmäßige Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet leiteten die Beamten ein neues Strafverfahren ein. Seine offene Geldstrafe konnte der junge Mann zudem nicht zahlen, weshalb er nun ersatzweise eine zehntägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Konstanz antrat.

Gut zwei Stunden später kam es schließlich zu einer dritten Festnahme. In einer SBB aus Konstanz stieß eine Streife in Singen auf eine Frau, gegen die gleich acht Haftbefehle zur Strafvollstreckung bestanden. Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte die deutsche Staatsangehörige fünffach wegen Diebstahls sowie mit drei weiteren Haftbefehlen aufgrund Erschleichens von Leistungen. Mit acht Urteilen des Amtsgerichts Konstanz und Singen war die 49-Jährige im Zeitraum von September 2019 bis August 2022 zu insgesamt 370 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Ihre Haftstrafe trat sie noch am selben Abend in der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell