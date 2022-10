BPOLI-KN: Durch den Geruch von Cannabis verraten - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Singen (ots) - Gestern Vormittag (27. September 2022) haben Beamte des Bundespolizeireviers Singen einen Mann festgenommen, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen. Seine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe trat er noch am selben Tag in der Justizvollzugsanstalt Konstanz an. Als eine Streife der Bundespolizei in der Bahnhofshalle des Bahnhofs Singen einen bulgarischen Staatsangehörigen kontrollierte, kamen gleich zwei offene ...

