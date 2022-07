Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw-Fahrer unter Rauschgifteinfluss festgestellt

Altenburg (ots)

Rositz: Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrollierten Polizeibeamte am 04.07.2022, gegen 10:30 Uhr in der Zechauer Straße einen 37-jähriger Lkw-Fahrer (Mercedes). Ein freiwilliger Drogenvortest bei ihm verlief positiv. Zudem fanden die Beamten in der Fahrerkabine weitere Drogen auf und stellten diese sicher. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein des polnischen Fahrers beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

