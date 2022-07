Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Krölpa und Muntscha

Greiz (ots)

L3002: Zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Citroen (Fahrer 94) und einem Pkw VW (Fahrerin 46) kam es am gestrigen Nachmittag (04.07.2022), gegen 14:30 Uhr auf der Landstraße 3002 zwischen den Ortschaften Krölpa und Muntscha. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen derart Sachschaden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Zudem verletzten sich der 94-jährige Citroen-Fahrer und seine 84-jährige Beifahrerin leicht und kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell