POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Kind bei Unfall verletzt

Singen (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall auf der Einmündung der Romeiasstraße auf die Ekkehardstraße am Mittwochnachmittag verletzt worden. Eine 21 Jahre junge VW Up-Fahrerin fuhr auf der Romeiasstraße in Richtung Ekkehardstraße. An der Einmündung bog die Frau nach rechts ab und stieß dabei mit einem entgegen der Fahrtrichtung die Fahrbahn querenden 10-jährigen Jungen auf einem Fahrrad zusammen. Der Bub, der einen Fahrradhelm trug stürzte, verletzte sich glücklicherweise jedoch nur leicht. Nach Untersuchung durch die Besatzung eines Rettungswagens konnte der 10-Jährige nach Hause. Am Fahrrad entstand geringer Schaden. Am VW entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

