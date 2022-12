Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Fliesenfachgeschäft

Deißlingen (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochmorgen, 09 Uhr, in ein Geschäft in der Belchenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume des Fliesengeschäfts. Im Büro durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schubladen und Schränke und erbeuteten etwas Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Personen, denen in der Nacht auf Mittwoch Verdächtiges im Bereich des Fliesenhandels aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

