POL-KN: (Bräunlingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen kippt um- Fahrer verletzt sich leicht

Bräunlingen (ots)

Am Mittwochvormittag, kurz vor 10 Uhr, ist ein Lastwagen auf der Straße "Auf Guldenen" umgekippt. Ein 32-jähriger Fahrer eines Mercedes-Lastwagens war auf einem Waldweg in Richtung Ortsausgang Bräunlingen unterwegs. Um in den Weg hineinragenden Ästen auszuweichen, fuhr der Mann äußerst weit rechts. An einer angrenzenden Böschung auf Höhe der Sportanlage kam der Lastwagen unter dem Gewicht des tranportierten Aushubs ins Rutschen und kippte zirka drei Meter tiefer auf die rechte Seite. Der 32-Jährige verletzte sich hierdurch leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um den verunfallten Lastwagen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt.

