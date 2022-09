Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle verloren und in Leitplanke gefahren

Germersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 Uhr verlor ein 18-Jähriger auf der B9 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr mit seinen zwei circa gleichaltrigen Freunden mit dem Pkw aus Fahrtrichtung Karlsruhe in Richtung Speyer. Kurz vor der Ausfahrt Germersheim Nord unterschätzte er die regennasse Fahrbahn, kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und endete schließlich in der Mittelleitplanke. Der Fahrer sowie seine Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nicht verletzt. Der junge Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Am Pkw entstand Totalschaden. Bis der Pkw abgeschleppt wurde, musste die linke Fahrspur der B9 für circa zwei Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell