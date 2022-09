Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall

Landau, BAB65 (ots)

Gegen 18:09 Uhr am frühen Freitagabend verursachte ein 31-jähriger PKW-Fahrer kurz nach der Auffahrt Landau-Zentrum im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Ludwigshafen einen Verkehrsunfall, da er zu spät erkannte, dass der vor ihm fahrende 55-jährige LKW-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste. Beide Fahrzeuge verkeilten sich ineinander. Am PKW des 31-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Seine ebenfalls im PKW befindliche 24-jährige schwangere Lebensgefährtin wurde bei dem Unfall, ebenso wie der Fahrer selbst, leicht verletzt. Während der Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die BAB65 zeitweise voll gesperrt werden.

