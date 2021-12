Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Kellern/ Ladendiebin/ Fahrrad aus Garage gestohlen

Iserlohn (ots)

Zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Piepenstockstraße verschafft und dort ein Radio gestohlen. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag entwendete ein Unbekannter eine Jacke aus einem Kellerraum an der Treppenstraße.

Eine 59-jährige Nachrodt-Wiblingwerderin wurde am Dienstagnachmittag beim Diebstahl in einem Outlet-Center am Konrad-Adenauer-Ring beobachtet. Als eine Mitarbeiterin sie vor der Kasse ansprach, versuchte sie, zu flüchten. Die Mitarbeiterin hielt sie fest. Die Ertappte stieß sie weg und kratzte sie dabei am Arm. Eine andere Zeugin mischte sich ein und redete der mutmaßlichen Ladendiebin zu, so dass diese sich beruhigte und auf die hinzu gerufene Polizei wartete. Der erklärte sie, sie habe Artikel in der Tasche vergessen. Darin steckten ein Schoko-Weihnachtsmann, ein Peeling und zwei Zahnbürsten. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls. Die Beschuldigte erhielt vom Laden ein Hausverbot.

An Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag wurde an der Parkstraße ein rotes Fahrrad aus einer Reihengarage gestohlen. Der Eigentümer des Mountainbikes erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell