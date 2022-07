Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: 29-Jährige nach Auffahrunfall schwer verletzt

Bramsche (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Ortsteil Hesepe, auf der Zufahrt zur Bundesstraße 68 in Fahrtrichtung Süden, zu einem schweren Auffahrunfall. Bei der Kollision mit einem vorausfahrenden Fahrzeug zog sich eine 29-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Gegen 15.10 Uhr fuhr die Frau aus Bramsche mit ihrem VW Golf die Straße "Zur Stiege" in Richtung der Bundesstraße. Als eine vorausfahrende 43-Jährige in ihrem schwarzen Multivan verkehrsbedingt halten musste, fuhr die 29-Jährige nahezu ungebremst auf das Fahrzeug auf. Mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde die Frau von den Kräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Bramsche und Hesepe aus ihrem Fahrzeug befreit. Für Die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Auf-/Abfahrt der B68 in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell