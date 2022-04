Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer streifte geparkten Pkw und begeht Unfallflucht - Zeugen gesucht

Dossenheim (ots)

Am Mittwochvormittag, im Zeitraum von 07.20 Uhr bis 12.30 Uhr wurde ein in der Ortsstraße geparkter Dacia durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte hierbei den in Höhe der Hausnummer 1 am Fahrbahnrand geparkten Dacia und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell