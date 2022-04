Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus in den Weinbergen - Zeugen gesucht!

Wiesloch (ots)

Unbekannte Täter beschädigten vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Verlängerung der Straße "Im Grassenberg" Sitzbänke, Mülleimer, Zäune und ein Weinfass. Teilweise wurden Mülleimer und Zaunteile aus der Bodenverankerung gerissen. Im näheren Umfeld waren Glasscherben verteilt und der Inhalt der Mülleimer auf die Wege geleert. Wegen der weiträumigen Verunreinigungen und Beschädigungen musste der örtliche Bauhof verständigt werden. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnr. 06222-57090 in Verbindung zu setzen.

