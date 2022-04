POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Mit über einem Promille auf E-Scooter unterwegs

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 12:55 Uhr befuhr eine 50-jährige mit ihrem Audi die K4133 in Fahrtrichtung Viernheim, wobei sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einer 62-jährigen PKW-Fahrerin, welche mit ihrem BMW ...

