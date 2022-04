Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten zwischen Donnerstag und Freitagmorgen, die Frontscheiben von drei geparkten Fahrzeugen. Zwei der Fahrzeuge standen in der Main-Neckar-Bahn-Straße und ein weiteres in der Grenzhöfer Straße. In allen drei Fällen wurden augenscheinlich größere Steine benutzt um die Beschädigungen zu verursachen. Zeugen die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Ladenburg Tel.: 06203/9305-0, aufzunehmen.

