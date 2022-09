Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Anhänger löst sich vom Pkw und rollt in den Gegenverkehr

Nordhorn (ots)

Heute gegen 13.30 Uhr kam es in Nordhorn in der Straße Obere Blanke zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-Jährige fuhr mit Ihrem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Opel Meriva und einem Anhänger, die Obere Blanke in Richtung Vennweg. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich der Anhänger vom Fahrzeug und rollte in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einer 57-Jährigen, welche mit Ihrem Pedelec die Obere Blanke in Richtung Gildehauser Weg fuhr. Bei dem Zusammenstoß brach sich die 57-Jährige die Hand.

