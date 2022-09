Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Breddenberg - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Breddenberg (ots)

Zwischen dem 22. August und 4. September wurde in der Gemeinde Breddenberg, das an der Straße Koopmannsberg aufgestellte Ortsein-, Ortsausfahrtschild durch unbekannte Täter demontiert und entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Esterwegen (Tel: 05955/934970) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell