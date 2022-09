POL-EL: Lehe - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots) - Heute Morgen gegen 8.40 Uhr kam es in Nordhorn in der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich mit einer Mercedes E-Klasse die Bentheimer Straße in Richtung Innenstadt. Dabei streifte er beim Vorbeifahren einen Audi A4. An diesem wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um denen ...

