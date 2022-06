Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Tatverdächtiger nach Körperverletzung an der Flucht gehindert

Neubrandenburg (ots)

Am 08.06.2022 erhielten Beamte des Polizeihauptreviers in Neubrandenburg gegen 21:20 Uhr einen Hinweis auf eine dreiköpfige jugendliche Personengruppe, welche in einem Supermarkt des Neubrandenburger Vogelviertels randalieren sollen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Jugendgruppe durch Mitarbeiter des Supermarktes des Hauses verwiesen. In diesem Zusammenhang wurden zwei der Jugendlichen gewalttätig gegenüber einem Mitarbeiter des Marktes, der hierbei leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes erlitt.

Bei Eintreffen der Neubrandenburger Beamten entfernten sich die Tatverdächtigen fluchtartig in Richtung Greifstraße, wobei ein 19-Jähriger bei seinem Fluchtversuch gestellt werden konnte. Im weiteren Verlauf leistete dieser Widerstand und musste durch die Beamten fixiert werden.

Im Rahmen der Widerstandshandlung wurde niemand verletzt.

Bei den Tätern handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Der 19-Jährige Täter stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Bei dem zweiten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-Jährigen, der im Rahmen erster polizeilicher Ermittlungen namentlich bekannt gemacht wurde.

Gegen die beiden Tatverdächtigen ermittelt nun das Kriminalkommissariat Neubrandenburg wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

