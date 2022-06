POL-NB: Verkehrsunfall auf der L273

Röbel (ots) - Am 05.06.2022 wurde der Polizei durch eine Fahrzeughalterin bekannt, dass es in der Zeit vom 04.06.2022, 09:00 Uhr bis zum 05.06.2022, 12:00 Uhr zum Diebstahl ihres Fahrzeuges im Töpferwall in 17207 Röbel kam. Bei dem Auto handelt es sich um einen grünen VW Transporter des Baujahrs 1994 mit einem Zeitwert von etwa 1.000 Euro. An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen RM-VW86 angebracht. Weitere auffällige Merkmale sind an dem Fahrzeug nicht vorhanden. Das ...

