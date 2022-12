Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Zeppelinstraße -Radfahrer verletzt

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Zeppelinstraße am Mittwochnachmittag Verletzungen erlitten. Ein 23-Jähriger fuhr mit einem VW Crafter aus einer Grundstückseinfahrt auf die Zeppelinstraße. Dabei kollidierte er mit einem 15-jährigen Jungen, der mit einem Pedelec auf der Zeppelinstraße unterwegs war und die Hofeinfahrt querte. Der 15-Jährige stürzte, verletzte sich jedoch glücklicherweise nur leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

