Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden in 17139 Malchin

Malchin (ots)

Am 09.12.2022 gegen 15:45 Uhr kam es in der Poststraße in 17139 Malchin zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden zwischen zwei PKW. Hierbei befuhr der 70-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda die Poststraße aus Richtung Bürgermeister-Tretow-Straße kommend in Richtung Goethestraße. Auf Höhe der ARAL-Tankstelle beabsichtigte er nach links auf das Tankstellengelände abzubiegen. Dabei übersah er den im Gegenverkehr befindlichen PKW VW Golf eines 65-jährigen deutschen Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Personen wurden zum Glück keine verletzt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

