POL-NE: Fahrer kollidiert mit Laterne - Drogenvortest positiv

Doramgen (ots) - Am Freitagnachmittag (01.04.) klingelten drei männliche Jugendliche an der Neckarstraße an der Wohnungstür eines Dormagener Seniors. Sie boten ihm an, Einkäufe für ihn zu erledigen. Er gab ihnen etwas Geld, um ihm Zigaretten zu holen. Gegen 17:30 Uhr kamen sie mit den bestellten Tabakwaren zurück. Der Senior ließ daher die drei kurzzeitig in seine Wohnung. Nachdem das Trio gegangen war, musste er ...

mehr