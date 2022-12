Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pasewalk (LK V-G) (ots)

Am 09.12.2022, gegen 13:40 Uhr, ereignete sich auf der B104 Ortsausgang Pasewalk in Fahrtrichtung Polzow ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 35-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Golf die B104 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Polzow und wollte nach links in den Stiftshofer Weg abbiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende 64-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Nissan Micra und es kam zum Zusammenstoß beider PKW Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Fahrerin des PKW Nissan leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Ihr männlicher Beifahrer blieb unverletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei der 35-jährige Golf-Fahrerin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 0,41 Promille. In der weiteren Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordent und im Krankenhaus durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

