Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Brandalarm in Einkaufskomplex ausgelöst.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (25. Oktober 2022) gegen 18 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandalarm in die Lange Straße gerufen. Dieser wurde durch die Betätigung eines Brandmeldetasters im Treppenhaus eines größeren Einkaufskomplexes ausgelöst. Die Besucherinnen und Besucher mussten die betroffenen Geschäfte verlassen. Vor Ort konnte jedoch kein Brand sowie keinerlei Rauchentwicklung festgestellt werden, so dass von einer mutwilligen Betätigung des Brandalarmes auszugehen ist. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen gegen den oder die unbekannten Täter eingeleitet, da es sich hierbei um einen Missbrauch des Notrufs handelt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter 05222 98180 beim Kriminalkommissariat 5.

Die Polizei warnt: Der Missbrauch von Notrufen ist eine Straftat und wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell