POL-HF: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall- Peugeot übersehen

Herford/Hiddenhausen (ots) - (sls) In Herford drangen am vergangenen Wochenende Unbekannte in ein Wohnhaus am Rotdornweg ein. Sie nutzen die Abwesenheit der Bewohner in der Zeit von Freitagabend (18.11.) bis Samstagabend gegen 19.30 Uhr und betraten das Grundstück im rückwärtigen Bereich. Hier beschädigten sie mit einem Werkzeug ein Fenster zum Wohnbereich und ...

mehr