Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche am Wochenende- Täter durchsuchen Einfamilienhäuser

Herford/Hiddenhausen (ots)

(sls) In Herford drangen am vergangenen Wochenende Unbekannte in ein Wohnhaus am Rotdornweg ein. Sie nutzen die Abwesenheit der Bewohner in der Zeit von Freitagabend (18.11.) bis Samstagabend gegen 19.30 Uhr und betraten das Grundstück im rückwärtigen Bereich. Hier beschädigten sie mit einem Werkzeug ein Fenster zum Wohnbereich und drangen dadurch in das Haus. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Ermittlungen wurden jedoch keine Gegenstände mitgenommen. Anschließend verließen die Täter das Haus augenscheinlich durch eine Terrassentür in unbekannte Richtung. In Zeitraum von Samstagnachmittag (19.11.) bis zum Sonntagmittag stellte die Nachbarin eines Wohnhauses am Schwalbenweg in Hiddenhausen fest, dass augenscheinlich die Kellertür des Hauses aufgebrochen wurde und offenstand. Da die Bewohner sich jedoch nicht zuhause aufhielten, informierte die Nachbarin die Polizei. Bei der anschließenden Nachsuche auf dem Grundstück und im Haus konnte durch die Polizeibeamten keine fremde Person mehr angetroffen werden. Die unbekannten Täter drangen offensichtlich durch die Terrassentür ins Haus und durchwühlten sämtliche Wohnräume und Schränke. Anschließend verließen die Unbekannten das Haus. Eine Auswertung von Videomaterial, sowie Ermittlungen zum Diebesgut, dauern noch an. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Hinweise zu beiden Einbrüchen geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell