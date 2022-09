Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Missbrauch von Ausweispapieren fest

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, einen Ausweismissbrauch aufgedeckt. Eine Dame aus dem Kongo zeigte bei der Kontrolle durch die Beamten eine französische Identitätskarte vor. Sie zwar zuvor als Insassin eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses von Frankreich nach Deutschland eingereist. Eine Überprüfung des Dokumentes in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass dieses als entwendete Urkunde zur Sachfahndung ausgeschrieben ist. Auf Vorhalt gab die 42-jährige Dame an, dass sie nicht die rechtmäßige Eigentümerin des Dokuments sei. Zur Herkunft machte sie keine Angaben. Sie äußerte ein Asylbegehren für Deutschland und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet.

