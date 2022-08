Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Im Foyer randaliert/ Einbrüche in Wohnhaus und Pkw/ Reifen zerstochen

Iserlohn (ots)

Eine alkoholisierte 32-jährige Frau hat am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr im Eingangsbereich eines Pflegeheims an der Straße Poth randaliert. Mit einer Flasche Wodka in der Hand schlug sie um sich, verfolgte Bewohner und trat gegen die Eingangstür. Sie verließ das Haus, baute sich dann jedoch vor dem Eingang auf. Zur Verhinderung von Straftaten nahm die Polizei die Frau mit. Sie wehrte sich durch Spucken und Treten. Sie verletzte einen Polizeibeamten leicht. Ihren Rausch konnte sie im Gewahrsam ausschlafen. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Unbekannte sind am Donnerstag, im Laufe des Tages, in ein Einfamilienhaus an der Straße Waldemey eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf, durchsuchten das Haus und stahlen unter anderem Bargeld und Manschettenknöpfe.

An der Martin-Luther-King-Straße wurde in der Nacht zum Mittwoch versucht, das Türschloss eines Opel Calibra aufzubrechen. Das misslang. An der Untergrüner Straße wurden in der Nacht zum Donnerstag zwei Reifen eines VW Transporters zerstochen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell