POL-MK: Fahrkartenkontrolleur geschlagen

Kierspe (ots) - Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:00 Uhr, in eine Garage am Margarethenweg ein. Der Eigentümer hörten verdächtigte Geräusche aus Richtung der Garage und begab sich nach draußen. Zwei Personen liefen in Richtung Büscherweg und dann Richtung Dorf davon. Erst am Mittwochmittag bemerkte der Eigentümer, dass seine Garage aufgebrochen wurde, zwei Arbeitsgeräte und alkoholische Getränke entwendet wurden. Eine genaue Beschreibung der ...

mehr