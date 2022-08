POL-MK: Feuerlöscher in Vinzenz-Lager geleert/ Diebe in den Umkleideräumen

Iserlohn (ots) - Während des Sportunterrichtes wurden am Mittwoch zwischen 10.45 und 13.15 Uhr zwei Schüler des Berufskollegs Hansaallee bestohlen. Nach dem Sportunterricht stellten zwei Schüler in der Umkleidekabine fest, dass Airpods und Geldbörse fehlten. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

