Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher Stadtwerker am Telefon

Menden (ots)

Ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke hat sich am Mittwoch bei einer 34-jährigen Mendenerin gemeldet. Er rief von einem Handy an, fragte nach persönlichen Daten und wollte dann über die zu erwartende Strompreiserhöhung und die Gas-Pauschale sprechen. Die Geschädigte war zu Recht misstrauisch und gab keine Antworten. Auf ihren Einwand, dass "zu viele Betrüger unterwegs sind", legte der Anrufer auf. Die Angerufene erstattete Anzeige bei der Polizei. Die geht von einem Betrugsversuch aus. Die Betroffene hat sich in diesem Fall genau richtig verhalten, indem sie keine Daten preisgab. Am Dienstag zwischen 9 und 13 Uhr wurde an der Werler Straße ein Pedelec gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell