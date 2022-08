LPI-SLF: Mutter und Kind bei Unfall zwischen PKW und Fahrrad verletzt

Bad Lobenstein (ots) - In der zurückliegenden Nacht, gegen 23:00 Uhr, wurden zwei Mädchen durch einen Jungen mit einem Feuerlöscher "attackiert". Die beiden, nunmehr Geschädigten liefen zur Tatzeit in Bad Lobenstein im Bereich der Ardesia-Therme, als ihnen ein offensichtlich bekannter, 17-Jähriger begegnete und mit einem Feuerlöscher in deren Richtung sprühte. Eines der Mädchen bekam Teile des Löschpulvers sowohl ...

