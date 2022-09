Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizisten - Helfer in Not

Kehl (ots)

Eine gemeinsame deutsch-französische Streife der Bundespolizei erwies sich gestern als Helfer in der Not. Eine 14-jährige Schülerin aus Nordrhein-Westfalen befand sich auf Klassenfahrt in Frankreich. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie aber vorzeitig nach Hause fahren. Durch die Klassenlehrer wurde nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten ein Zugticket organisiert. Da sie aber mehrfach in falsche Züge eingestiegen war, verlor sie die Orientierung. Hilfesuchend verständigte sie ihre Eltern und diese nahmen Kontakt mit der Bundespolizei in Offenburg auf. Eine der gemeinsamen deutsch-französischen Streifen begab sich daraufhin umgehend nach Straßburg und konnte die 14-Jährige an einer Bahnhaltestelle im Stadtgebiet Straßburg auffinden, zur Dienststelle nach Kehl verbringen und einige Stunden später wohlbehalten dem Vater übergeben, der seine Tochter in Kehl abholte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell