Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am Montagnachmittag ein Straftäter verhaftet. In einem Fernreisebus, welcher aus Frankreich kam und am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert wurde, gelang die Festnahme eines 28-jährigen guineischen Staatsangehörigen, der wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht wurde. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun ersatzweise 80 Tage ins Gefängnis.

