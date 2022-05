LPI-SLF: Diebstahl

Bad Blankenburg (ots) - Inmitten einer leerstehenden Garage in der Bad Blankenburger Gustav-Töpfer-Straße entzündeten Unbekannte am Samstagmorgen einen Traktorreifen. Zum Übergriff auf die Gebäudesubstanz kam es nicht. Zeugenhinweise bitte an den Inspektionsdienst Saalfeld. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

