LPI-SLF: Brandfall

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Abend kam es in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem PKW. Wie sich später herausstellte, befuhr ein 47-Jähriger die Straße "Rainweg" aus Richtung der Pfortenstraße kommend in Richtung Weststraße mit seinem E-Bike. Verbotswidrig bog der Fahrer dann nach links an einer Einmündung ab und kollidierte mit einem dort haltenden PKW. Der 47-Jährige stürzte ...

