Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen PKW und E-Bike

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend kam es in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem PKW. Wie sich später herausstellte, befuhr ein 47-Jähriger die Straße "Rainweg" aus Richtung der Pfortenstraße kommend in Richtung Weststraße mit seinem E-Bike. Verbotswidrig bog der Fahrer dann nach links an einer Einmündung ab und kollidierte mit einem dort haltenden PKW. Der 47-Jährige stürzte in der Folge über die Motorhaube, wurde aber glücklicherweise nur leicht verletzt. Beide Verkehrsteilnehmer trennten sich zunächst räumlich, doch informierte der PKW-Fahrer kurze zeit später die Polizei, als er einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellte. Die eingesetzten Beamten suchten den E-Bike-Fahrer daraufhin rund eine Stunde später auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab Hinweise auf eine leichte Alkoholbeeinflussung - ob überhaupt bzw. in welchem Ausmaß eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol zum Unfallzeitpunkt vorlag, wird eine Blutprobenentnahme klären. Die Ermittlungen dauern an.

