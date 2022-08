POL-DN: Betrunkener randaliert vor Imbiss

Düren (ots) - Weil er nicht mit dem Fahrpreis einverstanden war, randalierte ein 46 Jahre alter Mann aus Düren am Sonntagnachmittag in einem Taxi und verletzte dabei auch dessen Fahrer. Der 46 Jahre alte Fahrer des Taxis erhielt gegen 15:45 Uhr den Auftrag, drei Personen in der Cyriakusstraße abzuholen und diese zum Josef-Voßen-Park zu fahren. Am Ziel angekommen nannte der 46-Jährige seinen Fahrgästen den Fahrpreis. Einer der drei Fahrgäste, ein ebenfalls 46 Jahre ...

