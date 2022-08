Polizei Düren

POL-DN: Randalierer im Taxi

Düren (ots)

Weil er nicht mit dem Fahrpreis einverstanden war, randalierte ein 46 Jahre alter Mann aus Düren am Sonntagnachmittag in einem Taxi und verletzte dabei auch dessen Fahrer.

Der 46 Jahre alte Fahrer des Taxis erhielt gegen 15:45 Uhr den Auftrag, drei Personen in der Cyriakusstraße abzuholen und diese zum Josef-Voßen-Park zu fahren. Am Ziel angekommen nannte der 46-Jährige seinen Fahrgästen den Fahrpreis. Einer der drei Fahrgäste, ein ebenfalls 46 Jahre alter Mann aus Düren, war mit dem Preis nicht einverstanden. Nachdem er trotzdem bezahlt hatte, schlug er den Fahrer noch im Taxi sitzend von hinten mit der Faust. Der Geschädigte stieg daraufhin aus und wurde hierbei erneut von dem Randalierer geschlagen und auch getreten. Ein 25 Jahre alter Zeuge aus Düren wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und trennte die beiden Parteien. Die beiden anderen Fahrgäste, zwei 44 und 32 Jahre alte Männer aus Düren, waren, ebenso wie der Randalierer, alkoholisiert und nicht in der Lage, ihren Bekannten zu beruhigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab für den 46-Jährigen einen Wert von 1,56 Promille, er wurde dem Gewahrsam der Polizeiwache Düren zugeführt.

