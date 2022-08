POL-DN: Am Samstagabend stürzte ein 65-Jähriger mit seinem Pedelec und verletzte sich schwer

Jülich (ots) - Am Samstag, um 17:35 Uhr befuhr, ein 86-jähriger Jülicher den Feldweg im Bereich Petternicher Straße / Am Klingerpützchen mit seinem Fahrrad. Hier touchierte er die dort befindlichen Poller mit seinem Lenkrad und kam zu Fall. Dabei verletzte es sich leicht. Der Fahrradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Sachschaden entstand nicht. Ein weiterer Unfall ereignete sich ...

mehr